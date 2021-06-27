Посол Германии в Киеве заявила о страхе перед войной с Россией

Украина в ближайшее время не вступит в НАТО из-за страха европейцев перед войной с Россией, заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

По ее словам, у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война. «Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — приводит РИА Новости заявление Фельдгузен.

При этом она назвала разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию спекуляцией.

Пятая статья Вашингтонского договора посвящена принципу коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.