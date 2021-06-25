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Москву расстроил отказ ЕС от саммита с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: Sibnet.ru

Москва с сожалением восприняла отказ Евросоюза от саммита с Россией и разработку новых санкций, сообщила пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С сожалением», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают отказ лидеров стран ЕС провести саммит с Россией и одновременное поручение Еврокомиссии разработать дополнительные ограничения в адрес Москвы «на случай злонамеренных действий».

«Вы знаете, что в целом президент [Владимир] Путин был и остается заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем», — добавил Песков.

По его словам, Россия готова идти в налаживании отношений с Евросоюзом так далеко, насколько к этому готовы европейские партнеры. «Концептуальная позиция президента Путина, что мы готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави, она, безусловно, сохраняет свою актуальность, и Путин об этом неоднократно говорил», — сказал Песков.

Кремль рассчитывает, что страны ЕС, демонстрирующие сбалансированный подход, продолжат продвигать идею по налаживанию диалога Москвы и Брюсселя, заявил он. «Мы надеемся, что страны, которые придерживаются более сбалансированного подхода, продолжат работу по продвижению идеи о налаживании диалога между Брюсселем и Москвой», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, диалог Европы с РФ отвергают в основном младоевропейцы, например, Польша или государства Прибалтики, которые безосновательно говорят об угрозе для них со стороны Москвы.

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