ФСБ показала видео предупредительной стрельбы по эсминцу Defender

ФСБ России распространила видео инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море: судно пересекло госграницу, по его курсу были выполнены предупредительные выстрелы.

«Выполнить предупредительную стрельбу. Исключить попадания», — была дана команда на видео. После этого на записи демонстрируется, как из пушки, расположенной на носу российского корабля, производится ряд предупредительных выстрелов.

До этого сотрудники погранслужбы зафиксировали, что британский эсминец нарушил госграницу РФ. «Пересек государственную границу Российской Федерации», — сказал член экипажа сторожевого корабля.

Посольство России в США ответило на обвинения в дезинформации по инциденту с Defender.



«Обвинения Джона Кирби против России в дезинформации об инциденте с HMS Defender являются безосновательными. Произошедшее зафиксировано и опубликовано ФСБ РФ», - говорится в сообщении. pic.twitter.com/lkUSezEjkV — Газета.Ru (@GazetaRu) June 25, 2021

Российские пограничники большую часть тех шести минут, что занимает видео, предупреждают эсминец о нарушении госграницы и требуют изменить курс. «Британский эсминец, не пересекайте границу Российской Федерации. Я открою огонь. Измените курс», — слышны команды на видео.

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил премьер-министра Великобритании Борис Джонсон. «Я думаю, корабль в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами», — приводит его слова «Интерфакс».