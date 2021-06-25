НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ФСБ показала видео предупредительной стрельбы по эсминцу Defender

Источник:
«Интерфакс»
170 1
Фото: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

ФСБ России распространила видео инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море: судно пересекло госграницу, по его курсу были выполнены предупредительные выстрелы.

«Выполнить предупредительную стрельбу. Исключить попадания», — была дана команда на видео. После этого на записи демонстрируется, как из пушки, расположенной на носу российского корабля, производится ряд предупредительных выстрелов.

До этого сотрудники погранслужбы зафиксировали, что британский эсминец нарушил госграницу РФ. «Пересек государственную границу Российской Федерации», — сказал член экипажа сторожевого корабля.

Российские пограничники большую часть тех шести минут, что занимает видео, предупреждают эсминец о нарушении госграницы и требуют изменить курс. «Британский эсминец, не пересекайте границу Российской Федерации. Я открою огонь. Измените курс», — слышны команды на видео.

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил премьер-министра Великобритании Борис Джонсон. «Я думаю, корабль в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами», — приводит его слова «Интерфакс».

Еще по теме
Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем
Западные эксперты оценили шансы Украины в войне с Россией
Азербайджан взял в плен шестерых армянских солдат
Российские стратеги Ту-22М3 впервые сели в Сирии
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Убийца беременной в Новосибирске пытался обжаловать приговор
Пандемия коронавируса замедлила темпы пересадки органов
Новосибирские врачи провели одновременную пересадку сердца и печени
Партию контрафактной водки изъяли в Барнауле
Самое популярное
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 42 голоса
  • Kohka76 — 27 голосов
  • Алена Долина — 25 голосов
написать кричалку
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!
Sibnet.Ru