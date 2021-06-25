НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Постепенное потепление пообещали новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
346 1
Фото: Luis Levrato / Attribution License

Выходные в Новосибирске будут дождливыми, но в начале недели погода станет теплой и ясной, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«В субботу у нас ожидаются местами небольшие дожди, днем с грозами. Но интенсивность осадков станет меньше. Температурный фон постепенно будет повышаться», – рассказала синоптик.

По ее словам, таких дождей, как в пятницу в первой половине дня, уже не будет. В Новосибирске в ночь на субботу ожидается 8-10, днем – 17-19 градусов. Будет дуть слабый ветер. В воскресенье осадки еще сохранятся, понедельник ожидается преимущественно без осадков.

Ночами в воскресенье и понедельник будет 9-12 градусов, днем в воскресенье – 19-21, в понедельник – 22-24 градусов.

Еще по теме
Искусственный дождь вызовут в Приангарье для тушения огня
Ливни с сильным ветром пообещали новосибирцам
Потепление придет в Омск
Сибирские путешественники отправятся в кругосветку на два года
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Убийца беременной в Новосибирске пытался обжаловать приговор
Пандемия коронавируса замедлила темпы пересадки органов
Новосибирские врачи провели одновременную пересадку сердца и печени
Партию контрафактной водки изъяли в Барнауле
Самое популярное
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 42 голоса
  • Kohka76 — 27 голосов
  • Алена Долина — 25 голосов
написать кричалку
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!
Sibnet.Ru