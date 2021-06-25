Постепенное потепление пообещали новосибирцам

Выходные в Новосибирске будут дождливыми, но в начале недели погода станет теплой и ясной, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«В субботу у нас ожидаются местами небольшие дожди, днем с грозами. Но интенсивность осадков станет меньше. Температурный фон постепенно будет повышаться», – рассказала синоптик.

По ее словам, таких дождей, как в пятницу в первой половине дня, уже не будет. В Новосибирске в ночь на субботу ожидается 8-10, днем – 17-19 градусов. Будет дуть слабый ветер. В воскресенье осадки еще сохранятся, понедельник ожидается преимущественно без осадков.

Ночами в воскресенье и понедельник будет 9-12 градусов, днем в воскресенье – 19-21, в понедельник – 22-24 градусов.