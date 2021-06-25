Эксперт призвала поднять тарифы на холодную воду

Тарифы на холодную воду стоит поднять до экономически обоснованных, заявила директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

«Тарифы на холодную воду и канализацию самые низкие, хотя очистка сточных вод стоит немало денег. У водоканалов зачастую не хватает средств на качественные реагенты для очистки, модернизацию труб — ухудшается качество воды как в кранах граждан, так и в водоемах, — цитируют «Известия» Довлатову.

По ее мнению, стоит поднять тарифы на холодную воду и канализацию до экономически обоснованных, адресно субсидируя малоимущих граждан.

Тарифы на ЖКУ в России поднимутся с 1 июля. В среднем рост составит 3,3%.