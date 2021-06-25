НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт призвала поднять тарифы на холодную воду

Источник:
Sibnet.ru
311 6
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тарифы на холодную воду стоит поднять до экономически обоснованных, заявила директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

«Тарифы на холодную воду и канализацию самые низкие, хотя очистка сточных вод стоит немало денег. У водоканалов зачастую не хватает средств на качественные реагенты для очистки, модернизацию труб — ухудшается качество воды как в кранах граждан, так и в водоемах, — цитируют «Известия» Довлатову.

По ее мнению, стоит поднять тарифы на холодную воду и канализацию до экономически обоснованных, адресно субсидируя малоимущих граждан.

Тарифы на ЖКУ в России поднимутся с 1 июля. В среднем рост составит 3,3%.

Еще по теме
Центробанк заявил о неизбежности нового кризиса
США отреагировали на возможный отказ России от доллара
Россияне вынесли из банков наличность
Введены штрафы за неправильный расчет тарифов ЖКХ
смотреть все
Экономика #Деньги #Квадраты #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Искусственный дождь вызовут в Приангарье для тушения огня
Экс-глава Тувы нашел новую работу
Красноярский Роспотребнадзор повременил с обязательной вакцинацией
Крупный пожар произошел в ангаре с транспортом под Новосибирском
Самое популярное
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Охотники убили медведя-людоеда в парке «Ергаки»
Обсуждение (6)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • лис67 — 92 балла
  • tgu20-031-037 — 91 балл
  • серж2000 — 91 балл
сделать прогноз
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
68
Кремль посчитал инцидент с британским эсминцем провокацией
53
Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец
35
Новые санкции Евросоюза ударят по населению Белоруссии
27
Россия покидает Евро-2020
24
США приготовили новые санкции против России
Sibnet.Ru