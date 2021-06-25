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Власти объяснили законность отстранения непривитых от работы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Работодатель может отстранить сотрудника без прививок от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, такое пояснение дал Роструд.

Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. Отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, говорится в сообщении.

Один из таких случаев - нарушение положений Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». «В нем указано, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями», сказано в сообщении.

«То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении», — уточнили в Роструде.

Постановления о проведении профилактических прививок гражданам по эпидемическим показаниям выносят при угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах РФ.

По состоянию на июнь 2021 года, постановления об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер приняты более чем в 10 регионах страны.

Тема: Коронакризис
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Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

RS1981

Учитывая новость торговые отношения между Белорусией и РФ скоро выйдут на новый уровень...))))
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