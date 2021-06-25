Власти объяснили законность отстранения непривитых от работы

Работодатель может отстранить сотрудника без прививок от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, такое пояснение дал Роструд.
Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. Отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, говорится в сообщении.
Один из таких случаев - нарушение положений Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». «В нем указано, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями», сказано в сообщении.
«То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении», — уточнили в Роструде.
Постановления о проведении профилактических прививок гражданам по эпидемическим показаниям выносят при угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах РФ.
По состоянию на июнь 2021 года, постановления об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер приняты более чем в 10 регионах страны.
PlaguerРазумно. Нужна привязка з.п. к результатам.
Nik3316я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...
RS1981Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.
RS1981Учитывая новость торговые отношения между Белорусией и РФ скоро выйдут на новый уровень...))))