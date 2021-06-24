Xiaomi признала проблему сенсорных экранов

Компания Xiaomi признала проблему фирменной оболочки MIUI, которая после обновления вызывает неисправность сенсорных экранов разных смартфонов.

В частности, проблема присутствует на аппаратах Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite, Mi 10 Ultra, Mi 10T Pro, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 9S, а также ряда других, жалуются пользователи портала Reddit.

Чаще всего проблемы возникают после обновления на глобальную версию MIUI 12.5. Однако некоторые пользователи утверждают, что аналогичная неисправность замечена в оболочке MIUI 12.0.8.

Речь идет о некорректной работе перелистывания на экране — функция перестает работать и «залипает», для возвращения экрану работоспособности владельцу смартфона приходится совершать дополнительные действия, например, заходить в меню.

Согласно официальному комментарию Xiaomi, производитель подтверждает существование проблемы сенсорных экранов и собирается выпустить исправление программного обеспечения. Пользователи начнут получать соответствующие патчи в ближайшее время.