Жители городов одобрили снижение скорости до 30 км/ч

Большинство жителей России поддерживает снижение допустимой скорости на улицах городов до 30 километров в час — за эту меру выступили 59% опрошенных граждан, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждый четвертый опрошенный поддерживает ограничение скорости до 30 километров в час на всех улицах своих населенных пунктов, 34% — на некоторых улицах. Против ограничения скорости выступили 28% россиян.

Среди автовладельцев сторонников снижения скоростного режима на всех улицах — 19%, на отдельных улицах — 37%. Среди тех, кто не водит автомобиль, поровну сторонников ограничения скорости до 30 километров в час на всех или на отдельных улицах (по 31%).

Власти Москвы заявляли о необходимости ограничения скорости на некоторых улицах столицы в 30 километров в час. МВД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах.