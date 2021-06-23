Совфед ужесточил правила приобретения охотничьего оружия

Совет Федерации одобрил закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года и вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий.

Повышение возраста для приобретения оружия не коснется лиц, прошедших или проходящих военную службу, или же службу в государственных военизированных организациях. Прежний порог для получения охотничьего оружия также останется для коренных малочисленных народов.

Лицензия на оружие теперь не будет выдаваться тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, и за преступление террористического характера или экстремистской направленности.

Также лицензия на оружие не будет выдаваться тем, кто имеет снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

Закон исключает возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений. Оружейная лицензия аннулируется в случае, если владелец оружия не представит его в нужное время для осмотра должностным лицам.

Кроме этого, вводится временный запрет на выдачу лицензии на оружие гражданам, управлявшим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшим его для вождения нетрезвому человеку, или употреблявшим наркотики.