Пятилетний шахматист из Томска получил разряд после просьбы к министру

Пятилетний томич Дима Крымский получил юношеский разряд по шахматам после того, как его отец записал видеообращение к министру спорта РФ Олегу Матыцину.

В феврале пятилетний Дима Крымский на первенстве Томской области по шахматам до девяти лет выполнил норматив третьего юношеского спортивного разряда, но из-за возрастных ограничений вместо разряда получил только грамоту.

В среду и. о. мэра Томска Михаил Ратнер вручил мальчику удостоверение о присвоении разряда. Он отметил, что благодаря резонансу, который получил этот случай, возрастные правила получения разрядов могут быть изменены.

«К сожалению, не единичен случай, когда дети до семи лет не могут получить заслуженные разряды. Надеюсь, что внимание к теме позволит снять вопрос раз и навсегда - на федеральном уровне будут внесены изменения в возрастные ограничения при присвоении спортивных разрядов … Муниципалитет выйдет с такой инициативой», – сказал Ратнер.