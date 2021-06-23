Общественница предложила ежегодно платить 100 тыс. на детей

Ежегодные выплаты многодетным семьям в 100 тысяч рублей нужно ввести в России, с таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Многодетный» капитал в 100 тысяч рублей ежегодно будет выплачиваться до достижения младшим ребенком 18 лет либо до окончания им школы, ссуза или вуза при обучении в очном формате, цитирует RT предложение Волынец.

По словам Волынец, чем больше в семье детей, тем ниже среднедушевой доход на каждого ребёнка и устранению этого фактора будет способствовать введение «многодетного» капитала.

В основном на территории России многодетной считается семья, в которой на содержании находятся три и более несовершеннолетних ребенка.