НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ показал нереальную «буханку»

Источник:
Sibnet.ru
199 1
Фото: © instagram.com/uazrussia

Ульяновский автозавод разместил в соцсетях изображение с вариацией на тему внешности фургона УАЗ-452 следующего поколения.

«Мы рады, что автомобили УАЗ не оставляют творческих людей равнодушными. И хотя работа @weirobird — всего лишь набросок, дух и характер нашей легендарной "Буханки" художник явно уловил. А вы что скажете?» — прокомментировали эскиз представители УАЗа.

Автором проекта стал художник Тимур Даутов. В своем Instagram он объяснил, что значат иероглифы, размещенный на радиаторе «буханки». Это слово «оборотень» на японском.

Многие пользователи в комментариях сошлись во мнении, что основная концепция дизайна не сильно изменилась с 60-х годов прошлого века, а автор «перемудрил с уровнем остекления».

УАЗ регулярно публикует в своих соцсетях изображения с возможной внешностью УАЗ-452 следующего поколения, но официальных данных о рестайлинге пока нет.

Тема: Русские машины
АвтоВАЗ будет выпускать Lada намного дороже 1 млн рублей
Lada Largus и XRay получили удешевленные версии
Ротенберг разработает российский электромобиль для гонок
Lada Niva Travel начали продавать еще в одной стране Европы
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самый высокогорный в Сибири пляж появится на Алтае
Эксперты объяснили, как попросить желаемую зарплату
Туристам предложили отдыхать на новосибирских водопадах вместо моря
Продавщица в Кузбассе ловко скрутила грабителя
Самое популярное
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Раскрыта стоимость подарка Байдена для Путина
Фотореалистичную GTA V показали на RTX 3090
Российские военные получили «убийцу» американских танков
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
23 июня 19:00
(МСК)
Швеция
Польша
23 июня 19:00
(МСК)
Словакия
Испания
Весь календарь
Последние матчи
22 июня 22:00
(МСК)
Хорватия 3
Шотландия 1
22 июня 22:00
(МСК)
Чехия 0
Англия 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • macfresh87 — 86 баллов
  • Vladimir Borisov — 86 баллов
  • Александр Кучко — 86 баллов
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
61
Кремль обвинил граждан России в «тотальном нигилизме»
44
Путина сравнили с римским императором Октавианом
35
Новые санкции Евросоюза ударят по населению Белоруссии
27
Россия покидает Евро-2020
24
США приготовили новые санкции против России
Sibnet.Ru