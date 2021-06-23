УАЗ показал нереальную «буханку»

Ульяновский автозавод разместил в соцсетях изображение с вариацией на тему внешности фургона УАЗ-452 следующего поколения.

«Мы рады, что автомобили УАЗ не оставляют творческих людей равнодушными. И хотя работа @weirobird — всего лишь набросок, дух и характер нашей легендарной "Буханки" художник явно уловил. А вы что скажете?» — прокомментировали эскиз представители УАЗа.

Автором проекта стал художник Тимур Даутов. В своем Instagram он объяснил, что значат иероглифы, размещенный на радиаторе «буханки». Это слово «оборотень» на японском.

Многие пользователи в комментариях сошлись во мнении, что основная концепция дизайна не сильно изменилась с 60-х годов прошлого века, а автор «перемудрил с уровнем остекления».

УАЗ регулярно публикует в своих соцсетях изображения с возможной внешностью УАЗ-452 следующего поколения, но официальных данных о рестайлинге пока нет.