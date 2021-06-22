Путин написал статью для немецкой газеты

Президент России Владимир Путин написал статью для немецкой еженедельной газеты Die Zeit, в которой призвал преодолеть «груз прошлых недоразумений и обид».

Материал с названием «Быть открытыми, несмотря на прошлое» приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Текст статьи размещен на сайте Кремля.

«Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого — правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом», — пишет Путин.

Президент сетует, что расширение НАТО на восток и вступление туда ряда бывших советских республик исключило возможность существования континента без разделительных линий. При этом он подчеркивает, что Россия — одно из крупнейших государств Европы и ощущает свою неразрывную культурную и историческую связь с ней.

«Мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их», — заключает российский президент.