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Определились первые две пары 1/8 финала Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Сборная Уэльса сыграет против Дании, а Италия — против Австрии в 1/8 финала чемпионата по футболу — 2020.

Уэльс заняла второе место в группе A. Дания финишировала на втором месте в группе B. Италия стала победителем группы A. Австрийцы оказались вторыми в группе C.

Оба матча пройдут 26 июня.

В плей-офф точно вышли Бельгия, занявшая первое место в группе В, Чехия и Англия из группа D, но их места определятся позже, Швеция и Франция, а также Швейцария как одна из лучших четырех лучших команд, занявших третье место.

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