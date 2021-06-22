Определились первые две пары 1/8 финала Евро-2020

Сборная Уэльса сыграет против Дании, а Италия — против Австрии в 1/8 финала чемпионата по футболу — 2020.

Уэльс заняла второе место в группе A. Дания финишировала на втором месте в группе B. Италия стала победителем группы A. Австрийцы оказались вторыми в группе C.

Оба матча пройдут 26 июня.

В плей-офф точно вышли Бельгия, занявшая первое место в группе В, Чехия и Англия из группа D, но их места определятся позже, Швеция и Франция, а также Швейцария как одна из лучших четырех лучших команд, занявших третье место.