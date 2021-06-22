Стыдно и ожидаемо: первые отзывы о российском футбольном фиаско

Сборная России сыграла заключительный матч группового этапа на Евро-2020 гораздо хуже, чем могли предполагать и эксперты, и болельщики. Счет 4:1 отодвинул российскую команду на четвертое место в группе, без шансов на плей-офф. Что произошло в матче и как вообще оценивать игру сборной на чемпионате?

Голы у датчан забили Миккель Дамсгор (38-я минута), Юссуф Поульсен (59), Андреас Кристенсен (79), Йоаким Меле (82). В составе сборной России смог отличиться только Артем Дзюба, реализовавший пенальти (70).

Россия осталась с тремя очками и заняла четвертое место в группе B, уступив датчанам и финнам по разнице забитых и пропущенных голов. Пока у россиян худший результат среди всех сборных на Евро-2020: семь пропущенных мячей и два забитых.

Что случилось во время матча?

«В плане качества игры и готовности была наша самая лучшая игра. Мы команду готовили от игры как бы к игре. Но в игре случаются моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они с ничего забили», — прокомментировал главный тренер сборной Станислав Черчесов.

«Россия ничего не позволяла Дании до первого гола. У нас были и отличные контратаки. До 38-й минуты Россия играла вообще идеально», — оценил игру России экс-полузащитник сборной России Роман Широков в интервью «Чемпионату».

«До 38 минуты мы хорошо играли. Во втором тайме побежали отыгрываться, но ключевым эпизодом стал второй гол, когда подарили мяч Дании. Тяжелый момент и для Зобнина, и для команды», — приводит Sport24 мнение экс-футболиста, также выступавшего за сборную, Виктора Онопко.

«Мы пытались всеми силами пойти вперед, как-то исправить ситуацию. Но уже было поздно, поэтому пропустили еще. Первый гол многое поменял, они стали играть более закрыто. В какой-то мере есть и моя вина, я мог забить», — сказал после игры полузащитник сборной Александр Головин.

«Нам противостояла хорошо оборонявшаяся команда, особенно в первые 60 минут. Затем мы поймали нужный ритм и смогли надломить соперника. В первом тайме было тяжело, но мы добились того, что нам было нужно. Гол Дамсгора — фантастический», — оценил соперников нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен.

Почему Россия проигрывает?

«Психология у нас очень слабая, не умеем под давлением (играть). Такая атмосфера прекрасная, все вроде получается, тут же начинаем трястись, начинаем шарахаться, паниковать. Ну, пропустили – это футбол. У европейцев менталитет — они кайфуют. Они играют, сражаются. Мы спотыкаемся, падаем, сами себе привозим», — высказался о поражении капитан сборной России Артем Дзюба.

«Если проанализировать, то наши клубы в еврокубках никуда не вышли, упал уровень чемпионата, детский футбол то же самое. Все во всем виноваты, команда выигрывает и проигрывает вместе. Но, наверное, Дюкову (президент РФС) и Черчесову надо сесть и обсудить все проблемы. Не могу сказать, что виноват один Черчесов и тренерский штаб», — оценил результат Онопко.

Станислав Черчесов заявил, что не подаст в отставку после провала на Евро-2020 и будет готовить сборную России к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Надо, чтобы в сборной были какие-то связки, взаимодействия. Брать надо тех, кто умеет создавать голевые, предголевые моменты. Здесь же сборная была совсем беззубая», — сказал комментатор Геннадий Орлов «Чемпионату».

«Мне было стыдно за индивидуальное мастерство футболистов нынешнего поколения», — прокомментировал «Чемпионату» бывший вратарь сборной Руслан Нигматуллин.

«Лично для меня все было ожидаемо. Соболев не получил достаточное количество игрового времени. Не хватило вариативности в атаке. Невызов Смолова считаю ошибкой», — высказалась жена владельца «Спартака» Зарема Салихова.

«Естественно, свежесть нужна. Мы знаем, что от этой сборной ожидать, а нам всем хочется большего. Нам хочется, чтобы сборная что-то яркое показывала в атаке», — высказался бывший нападающий сборной Андрей Аршавин в эфире Ночной студии «Матч ТВ».