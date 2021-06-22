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Стартовали съемки новых серий «Чикатило» с Нагиевым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Чикатило»

Второй сезон сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли станет финальным, съемки проекта уже начались, сообщает онлайн-кинотеатр Okko.

Первая часть восьмисерийного детектива рассказывает о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза и о том, как шли расследования его преступлений.

В заключительном сезоне к касту сериала присоединился заслуженный артист России Виталий Кищенко.

Премьера сериала состоится 18 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko. Сериал будут выпущен с пометкой «для зрителей старше 18 лет».

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