Стартовали съемки новых серий «Чикатило» с Нагиевым

Второй сезон сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли станет финальным, съемки проекта уже начались, сообщает онлайн-кинотеатр Okko.

Первая часть восьмисерийного детектива рассказывает о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза и о том, как шли расследования его преступлений.

В заключительном сезоне к касту сериала присоединился заслуженный артист России Виталий Кищенко.

Премьера сериала состоится 18 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko. Сериал будут выпущен с пометкой «для зрителей старше 18 лет».