Школьник потребовал у Черчесова гонорар за советы на матч с Данией

Школьник Ренат Эктов попросил у главного тренера сборной России Станислава Черчесова гонорар за советы перед матчем с датчанами на Евро-2020.

Ранее 11-летний Эктов, учащийся в одной из тамбовских школ, выпустил несколько видеороликов, в которых давал Черчесову тактические рекомендации перед матчами с командами Бельгии и Финляндии.

«Перед матчем с датчанами сломал всю голову. Они играют в атакующий футбол с отличным прессингом. Бесплатные советы давать непросто. Только подскажу, что нужно сохранить схему с пятью защитника и выпустить Федора Кудряшова вместо Дмитрия Баринова. Остальные советы только за гонорар», — сказал Эктов на видео, опубликованном на YouTube-канале «7-17 спортивный канал».

По его мнению, прошлые советы оказались рабочими, а в матче с финнами сборная России сыграла гораздо лучше.