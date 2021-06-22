ЧЕ по футболу: кто играет 22 июня

Заключительные матчи в группах состоятся на Евро-2020 во вторник, 22 июня. В группе D Чехия сыграет с Англией, а Хорватия — с Шотландией. Шансы на выход в плей-офф сохраняют все четыре сборные.

Хорватия — Шотландия (группа D)

Прямая трансляция матча на телеканале «Матч!» в 22.00 мск

Сборные Хорватии и Шотландии находятся в одинаковом положении — они заработали по одному баллу (один матч проиграли, другой сыграли вничью). Поэтому каждой из команд нужна только победа, чтобы выходить в плей-офф хотя бы с третьего места.

«Шотландцы должны были добиваться большего в матче с чехами, у них было много моментов. В матче с Англией шотландцы тоже были заряжены на борьбу и проявили боевой дух. Так же они будут играть и против нас, потому что три очка позволят им добиться исторического успеха на своем стадионе перед своими болельщиками», — прокомментировал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Хорватия еще ни разу не побеждала Шотландию, до этого они встречались в 2013 году. Букмекеры отдают предпочтение Хорватии, на ее победу принимают ставки с коэффициентом 1.96, на победу Шотландии — 4.54, на ничью — 3.44.

Чехия — Англия (группа D)

Прямая трансляция матча на Первом канале в 22.00 мск

И Чехия, и Англия по разу победили и сыграли вничью, в очном противостоянии они поборются за первое место в группе. Небольшое преимущество есть у чехов: благодаря лучшей разнице мячей им будет достаточно одного очка.

«В своих первых матчах (сборная Англии) создала слишком мало моментов в атаке, где испытывает некоторые сложности», — оценил соперников нападающий сборной Чехии Патрик Шик.

Команды встречались в отборе на Евро-2020, сначала сильнее были англичане, второй матч выиграли чехи. Букмекеры принимают ставки на победу Англии с коэффициентом 1.49, на победу Чехии — 6.95, на ничью — 4.84.