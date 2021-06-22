НАВЕРХ
Чемпионат Европы по футболу 2020
11 июня — 11 июля 2021 года
Партнер спецпроекта
Турнирная таблица Календарь Новости Конкурс прогнозов Конкурс кричалок
Трансформируй свое ТВ
300 телеканалов
Тысячи фильмов
Концерты и караоке
Радио и аудиокниги
Подключить «Трансформер»
ЧЕ-2020
Футбольные прогнозы
Сделать прогноз Сочинить кричалку

ЧЕ по футболу: кто играет 22 июня

Источник:
Sibnet.ru
275 0
Заключительные матчи в группах состоятся на Евро-2020 во вторник, 22 июня. В группе D Чехия сыграет с Англией, а Хорватия — с Шотландией. Шансы на выход в плей-офф сохраняют все четыре сборные.

Хорватия — Шотландия (группа D)

Прямая трансляция матча на телеканале «Матч!» в 22.00 мск

Сборные Хорватии и Шотландии находятся в одинаковом положении — они заработали по одному баллу (один матч проиграли, другой сыграли вничью). Поэтому каждой из команд нужна только победа, чтобы выходить в плей-офф хотя бы с третьего места.

«Шотландцы должны были добиваться большего в матче с чехами, у них было много моментов. В матче с Англией шотландцы тоже были заряжены на борьбу и проявили боевой дух. Так же они будут играть и против нас, потому что три очка позволят им добиться исторического успеха на своем стадионе перед своими болельщиками», — прокомментировал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Хорватия еще ни разу не побеждала Шотландию, до этого они встречались в 2013 году. Букмекеры отдают предпочтение Хорватии, на ее победу принимают ставки с коэффициентом 1.96, на победу Шотландии — 4.54, на ничью — 3.44.

Чехия — Англия (группа D)

Прямая трансляция матча на Первом канале в 22.00 мск

И Чехия, и Англия по разу победили и сыграли вничью, в очном противостоянии они поборются за первое место в группе. Небольшое преимущество есть у чехов: благодаря лучшей разнице мячей им будет достаточно одного очка.

«В своих первых матчах (сборная Англии) создала слишком мало моментов в атаке, где испытывает некоторые сложности», — оценил соперников нападающий сборной Чехии Патрик Шик.

Команды встречались в отборе на Евро-2020, сначала сильнее были англичане, второй матч выиграли чехи. Букмекеры принимают ставки на победу Англии с коэффициентом 1.49, на победу Чехии — 6.95, на ничью — 4.84.

Еще по теме
Россия покидает Евро-2020
Россия уступает Дании в первом тайме решающего матча на Евро-2020
Зеленое и полосатое: как устроено футбольное поле
Зарема Салихова перечислила проблемы российского футбола
смотреть все
ЕВРО 2020 #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ученые НГТУ начали очищать нефть от воды с помощью тока
«Ковидные» госпитали Бурятии заполнились почти на 100%
Синоптики дали новосибирцам неутешительный прогноз
Птенцов сокола балобана впервые в России изъяли из гнезд
Самое популярное
Раскрыта стоимость подарка Байдена для Путина
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Клава Кока показала бекстейдж со съемок для Playboy
Фотореалистичную GTA V показали на RTX 3090
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
22 июня 22:00
(МСК)
Хорватия
Шотландия
22 июня 22:00
(МСК)
Чехия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
21 июня 22:00
(МСК)
Финляндия 0
Бельгия 2
21 июня 22:00
(МСК)
Россия 1
Дания 4
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 39 голосов
  • Kohka76 — 27 голосов
  • Алена Долина — 25 голосов
написать кричалку
Картина дня
Россия покидает Евро-2020
Путин заявил об обострении ситуации с коронавирусом
Кремль отказался исключить США из списка недружественных стран
Набиуллина объяснила, почему нельзя просто печатать и раздавать деньги
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
61
Кремль обвинил граждан России в «тотальном нигилизме»
44
Путина сравнили с римским императором Октавианом
20
Байден заявил о страхе России стать «Верхней Вольтой с ракетами»
19
Определена дата прямой линии Путина с россиянами
18
США приготовили новые санкции против России
Sibnet.Ru