Кремль допустил возможность встречи Путина с Джонсоном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность встречи российского лидера Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона при условии появления у британских властей «политической воли».

«Такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона», — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил возможность проведения встречи между Джонсоном и Путиным после состоявшегося 16 июня американо-российского саммита.

В пятницу в интервью телеканалу Sky News Уоллес отметил, что глава британского правительства готов обсуждать нормализацию отношений с Россией, если Москва изменит линию поведения.