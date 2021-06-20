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Кремль допустил возможность встречи Путина с Джонсоном

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность встречи российского лидера Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона при условии появления у британских властей «политической воли».

«Такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона», — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил возможность проведения встречи между Джонсоном и Путиным после состоявшегося 16 июня американо-российского саммита.

В пятницу в интервью телеканалу Sky News Уоллес отметил, что глава британского правительства готов обсуждать нормализацию отношений с Россией, если Москва изменит линию поведения.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

max5

бесплатно у нас ничего не делают, за все мы платим налоги, прямо или косвенно

Grossmeister38rus

Это хорошо. Значит на ужин лапша
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