Рекордное количество заболевших COVID-19 отмечено в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за семь дней возросло на 51 853 — это максимум за все время пандемии, следует из данных федерального оперативного штаба.

На прошлой неделе в городе выявили 36 710 заразившихся. За все время в столице заразились 1 286 570 жителей, или более 10% населения, приводит ТАСС данные оперштаба.

В России в целом с 14 по 20 июня штаб сообщил о 108 139 новых случаях заражения против 82 250 неделей ранее (рост на 31,5%). Это максимум с первой недели февраля 2021 года.

Всего в стране, по его сведениям, заразились 5 316 826 человек, или более 3,6% населения. Показатель заболеваемости с учетом численности населения достиг 10,6 случая в сутки на каждые 100 тысяч жителей - максимума с 11 февраля. Неделю назад он был равен восьми.

Коэффициент распространения коронавируса, по подсчетам ТАСС, уже две недели подряд держится выше единицы. Это может свидетельствовать о нарастании эпидемического процесса.