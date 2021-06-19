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Самолет местных линий L-410. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Александр Маркин / CC BY-SA 2.0

Самолет L-410, взлетевший в субботу с аэродрома Танай в Кемеровской области со спортсменами-парашютистами на борту, потерпел крушение. По последним данным, четыре человека погибли, еще восемь получили различные травмы

L-410 — один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний. Он был разработан в Чехословакии в 1960-х годах в конструкторском бюро завода Let Kunovice. Первый полет совершил 16 апреля 1969 года. Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году.

Все было построено более 1,1 тысячи машин различных модификаций. 862 из них были поставлены в СССР, многие их которых до сих пор эксплуатируются на российских местных авиалиниях. С 2018 года L-410 производится на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге.

Самая современная модификация, L-410UVP-E20 перевозит до 19 пассажиров или 1 тысячу 800 килограммов груза. Дальность полета — 1 тысяча 500 километров.

Всего за время эксплуатации были потеряны не менее 117 таких машин, в них погибли более 420 человек.

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