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КБ «Сухого» разработает новую версию Су-57

Источник:
ТАСС
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Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Министерство обороны РФ и КБ «Сухого» разработают двухместную версию истребителя пятого поколения Су-57 в экспортном варианте, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Интерес к этой машине есть и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия ВС РФ», — цитирует ТАСС Борисова.

По его словам, в планах у министерства обороны и у КБ «Сухого», — «изготовление двухпилотной кабины, которая расширит экспортный спрос на эту модель»

Как сообщал ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, в настоящее время пять государств Юго-Восточной Азии проявляют интерес к Су-57.

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Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

К концу 2024 года ВКС РФ получат 22 единицы Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76 единиц.

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Оборона #Оружие #ОПК
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Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
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