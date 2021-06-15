Правительство Бурятии запретило водить детей в торговые центры

Власти Бурятии из-за третьей волны коронавируса в регионе ввели дополнительные ограничения. В их числе запрет на посещение детьми и подростками торговых центров, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Число госпитализированных с коронавирусом в Бурятии увеличилось в 3,4 раза с начала июня и власти республики начали вводить ограничения — «урезали» часы работы для общепита до 23.00, отменили выпускные в школах. В понедельник правительство объявило о новых запретах.
Так, из-за роста заболеваемости коронавирусом среди молодежи и детей им нельзя посещать торговые центры. На дистанционный режим до 1 июля уйдут все учреждения дополнительного образования, секции, кружки.
До июля закрываются парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные центры. Тренироваться смогут только члены сборных команд республики.
Прекращают работу бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Парикмахерские и салоны красоты продолжат работу при условии соблюдения профилактических мер и по предварительной записи.
В правительстве добавили, что большинство пациентов, поступивших в больницы в июне, переносят инфекцию в осложненной форме, республике необходимо создание новых реанимационных коек. У 82% больных, получающих лечение в стационарах, диагностирована тяжелая форма заболевания.
jeryakobСпасибо, что не сказал что Герой зарабатывает намного больше ,чем средний класс в россии -...
rumatamэто ещё до хрена , в среднем 13-15 тыщ.
BadBoy91как он не заржал??? вот выдержка, вот личина
PARTIZAN88Да ладно......Не может быть)))))