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#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Правительство Бурятии запретило водить детей в торговые центры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Бурятии из-за третьей волны коронавируса в регионе ввели дополнительные ограничения. В их числе запрет на посещение детьми и подростками торговых центров, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Число госпитализированных с коронавирусом в Бурятии увеличилось в 3,4 раза с начала июня и власти республики начали вводить ограничения — «урезали» часы работы для общепита до 23.00, отменили выпускные в школах. В понедельник правительство объявило о новых запретах.

Так, из-за роста заболеваемости коронавирусом среди молодежи и детей им нельзя посещать торговые центры. На дистанционный режим до 1 июля уйдут все учреждения дополнительного образования, секции, кружки. 

До июля закрываются парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные центры. Тренироваться смогут только члены сборных команд республики.

Прекращают работу бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Парикмахерские и салоны красоты продолжат работу при условии соблюдения профилактических мер и по предварительной записи.

В правительстве добавили, что большинство пациентов, поступивших в больницы в июне, переносят инфекцию в осложненной форме, республике необходимо создание новых реанимационных коек. У 82% больных, получающих лечение в стационарах, диагностирована тяжелая форма заболевания.

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Топ комментариев

jeryakob

Спасибо, что не сказал что Герой зарабатывает намного больше ,чем средний класс в россии -...

rumatam

это ещё до хрена , в среднем 13-15 тыщ.

BadBoy91

как он не заржал??? вот выдержка, вот личина

PARTIZAN88

Да ладно......Не может быть)))))
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