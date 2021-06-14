Кот-оракул Ахилл получил паспорт болельщика на Евро

Кот Ахилл из Эрмитажа, предсказывающий исходы матчей чемпионата Европы по футболу, официально получил паспорт болельщика (FAN ID) для посещения матчей турнира.

«Даже мне, коту-оракулу Ахиллу, несмотря на колоссальную узнаваемость, необходимо оформить паспорт болельщика FAN ID. Традиционные кошачьи документы — усы, лапы и хвост — на стадионе, говорят, не котируются», — говорится на странице кота в Instagram.

Первые два предсказания кота Ахилла уже сбылись. В пятницу оракул спрогнозировал победу сборной Италии над командой Турции в матче открытия чемпионата, а на следующий день кот предугадал победу сборной Бельгии в игре против команды России, которая прошла в Санкт-Петербурге. Ахилл предсказал победу Польши над Словакией в мачте, который состоится вечером в понедельник.