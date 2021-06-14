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Кот-оракул Ахилл получил паспорт болельщика на Евро

Источник:
Sibnet.ru
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Кот Ахилл из Эрмитажа, предсказывающий исходы матчей чемпионата Европы по футболу, официально получил паспорт болельщика (FAN ID) для посещения матчей турнира.

«Даже мне, коту-оракулу Ахиллу, несмотря на колоссальную узнаваемость, необходимо оформить паспорт болельщика FAN ID. Традиционные кошачьи документы — усы, лапы и хвост — на стадионе, говорят, не котируются», — говорится на странице кота в Instagram.

Первые два предсказания кота Ахилла уже сбылись. В пятницу оракул спрогнозировал победу сборной Италии над командой Турции в матче открытия чемпионата, а на следующий день кот предугадал победу сборной Бельгии в игре против команды России, которая прошла в Санкт-Петербурге. Ахилл предсказал победу Польши над Словакией в мачте, который состоится вечером в понедельник.

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ЕВРО 2020 #Футбол
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