Американское СМИ рассказало о планах Байдена «задавить» Путина

Президент США Джо Байден на встрече с главой РФ Владимиром Путиным 16 июля намерен «сбить Путина в его провокациях», чтобы президент России уехал из Женевы со словами: «Американцы задавили и окружили нас», пишет Time (США).

Взяв за образец успехи многолетней стратегии Америки против бывшего Советского Союза, Байден планирует сплотить союзников, чтобы выступить единым фронтом против Москвы, цитирует ИноСМИ автора американского издания.

Первое мировое турне Байдена в качестве президента изначально планировалось как спокойное путешествие. Он должен был восстановить связи со старыми друзьями и обсудить стратегии управления изменением климата и глобальным подъемом Китая.

Но атаки программ-вымогателей на нефтепродуктопровод Colonial Pipeline и мясоперерабатывающие предприятия JBS Foods, предположительно осуществленные преступными хакерскими группами, действующими с молчаливого одобрения Москвы, «изменили диспозицию».

И теперь Байден готовится стать жестким по отношению к Москве. В том числе напомнить Путину, что США обладают собственными наступательными кибервозможностями и могут нацелиться на личные зарубежные активы президента РФ.

Байден надеется усилить угрозы, выступая также и от имени союзников США, и «сбить» Путина в его провокациях. «Вся цель состоит в том, чтобы Путин уехал из Женевы со словами: "Американцы задавили и окружили нас"», — говорит чиновник из администрации президента США. Хотя, признает автор материала, это будет нелегко.