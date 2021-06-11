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Парашютист сел на футбольное поле и получил желтую карточку

Источник:
Sibnet.ru
193 0

Парашютист приземлился на поле во время футбольного матча в Польше — видео инцидента опубликовано в Twitter.

«Была ли когда-нибудь показана самая странная желтая карточка?» — говорится в подписи к видео.

Экстремал сел на поле во время встречи «Олимпии-2» и ГКС «Пиза Барчево» в четвертой по силе лиге Польши. Судья показал парашютисту желтую карточку, после чего тот покинул поле, а матч продолжился.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Олимпии-2».

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PRoSpekt

Бог с ними с фондами, но тогда дворцы на рублевке, гостиницы в Черногории, дворец в Геленджике, квартиры...

merkulov tolya

и этому предателю построили ельцин центр

velam

А может надо проверить на интеллект тех кто это придумал.

urbasik

как написал Булгаков Никакое элитное питание и толстенные стены не спасут от обрыва нити.
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