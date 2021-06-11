Парашютист сел на футбольное поле и получил желтую карточку

Парашютист приземлился на поле во время футбольного матча в Польше — видео инцидента опубликовано в Twitter.
«Была ли когда-нибудь показана самая странная желтая карточка?» — говорится в подписи к видео.
Could this be the strangest yellow card ever given? pic.twitter.com/7kf37C0zux— BBC Sport (@BBCSport) June 9, 2021
Экстремал сел на поле во время встречи «Олимпии-2» и ГКС «Пиза Барчево» в четвертой по силе лиге Польши. Судья показал парашютисту желтую карточку, после чего тот покинул поле, а матч продолжился.
Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Олимпии-2».
PRoSpektБог с ними с фондами, но тогда дворцы на рублевке, гостиницы в Черногории, дворец в Геленджике, квартиры...
merkulov tolyaи этому предателю построили ельцин центр
velamА может надо проверить на интеллект тех кто это придумал.
urbasikкак написал Булгаков Никакое элитное питание и толстенные стены не спасут от обрыва нити.