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Семин предсказал России выход в плей-офф Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 1040 / CC BY-SA 3.0

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин предсказал, что сборная России преодолеет групповой этап на Евро-2020.

«У нас достаточно сильная группа. Бельгия, может быть, чуть хуже играет, чем в прошлых циклах, а вот у Дании достаточно сильная сборная. Наш плюс в том, что у нас два матча дома. Мы должны рассчитывать на выход в плей-офф», — цитирует Семина «Чемпионат».

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В первой встрече российская сборная встретится с командой Бельгии, которая сейчас занимает первой место в мировом футбольном рейтинге.

Матч с бельгийцами пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет с командами Финляндии и Дании. В плей-офф выйдут две лучшие команды группы.

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