Нателла Крапивина поставила Киркорова на место в скандале с шашлыками

Продюсер Нателла Крапивина ответила за свой комментарий, где предложила «расчленить на шашлыки» Киркорова и Даву. И напомнила, что именно ее команда подарила поп-королю новую волну популярности.

После премии Муз ТВ, где Филипп Киркоров и блогер Давил Манукян изобразили мужа с женой, разразился скандал. Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина написала в Instagram, что раньше за такое их «расчленили бы на шашлыки».

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Киркоров отреагировал на комментарий и записал гневное видеообращение, где назвал Крапивину не толерантной. Продюсер после этого сообщила, что покидает мир шоу-бизнеса, а затем записала для артистов большое обращение, где подробно объяснила свою позицию.

Она призналась, что не гордится высказыванием про шашлыки. Но уточнила, что комментарий был обращен именно к Даве. «…адресован бесталанным паразитам, которых вы (Киркоров) с завидной регулярностью привлекаете в вашу жизнь демонстрируете их миру, пропагандируя моральных уродов и извращенцев», —сказала Крапивина.

Также Крапивина напомнила Киркорову, что когда-то Светлана Лобода сделала для него «Цвет настроения синий», после чего забытый всеми артист снова обрел популярность. По словам продюсера, Киркоров много раз просил Лободу сделать фит, но артистка ему отказывала. «Видимо еще тогда вы затаили злобу», — предположила Крапивина.