Dava обвинил певицу Zivert в лицемерии из-за скандала с шашлыками

Блогер Давид Манукян (Dava) обвинил певицу Zivert в лицемерии, за то, что она лайкнула комментарий Нателлы Крапивиной о желании порезать Киркорова и Даву на шашлыки.

Продюсер Лободы Нателла Крапивина написала под фотографией Давы и Филиппа Киркорова комментарий: «...раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки». Блогер проверил, кому понравилась запись и нашел там лайк Zivert.

Манукян обратился к певице в сториз Instagram и напомнил, что она сама подходила к нему на премии Муз ТВ, фотографировалась и мило общалась. А теперь она поддерживает идею расчленить его и Киркорова на шашлыки.

«Серьезно? Это не верх лицемерия? А как же смысл в твоей музыке про любовь? Надеюсь, что это просто ошибка», — написал Dava. Zivert на эту тему пока публично не высказывалась.

Высказывание Крапивинойв адрес Давы и Киркорова переросло в большой скандал. Поп-король опубликовал в Instagram видеообращение к продюсеру Лободы, где обвинил ее в ущемлении гражданской свободы. После этого Крапивина заявила, что больше не является продюсером Лободы и покидает мир шоу-бизнеса.