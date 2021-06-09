Dava обвинил певицу Zivert в лицемерии из-за скандала с шашлыками

Блогер Давид Манукян (Dava) обвинил певицу Zivert в лицемерии, за то, что она лайкнула комментарий Нателлы Крапивиной о желании порезать Киркорова и Даву на шашлыки.
Продюсер Лободы Нателла Крапивина написала под фотографией Давы и Филиппа Киркорова комментарий: «...раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки». Блогер проверил, кому понравилась запись и нашел там лайк Zivert.
Манукян обратился к певице в сториз Instagram и напомнил, что она сама подходила к нему на премии Муз ТВ, фотографировалась и мило общалась. А теперь она поддерживает идею расчленить его и Киркорова на шашлыки.
«Серьезно? Это не верх лицемерия? А как же смысл в твоей музыке про любовь? Надеюсь, что это просто ошибка», — написал Dava. Zivert на эту тему пока публично не высказывалась.
Высказывание Крапивинойв адрес Давы и Киркорова переросло в большой скандал. Поп-король опубликовал в Instagram видеообращение к продюсеру Лободы, где обвинил ее в ущемлении гражданской свободы. После этого Крапивина заявила, что больше не является продюсером Лободы и покидает мир шоу-бизнеса.
TanathologЭто малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...
ponhik78Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...
all busyВсе правильно ППС-ник сделал, не нравится Азербайджанской общественности Российские законы - кто вас...
ponhik78Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.