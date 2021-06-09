Продюсер Лободы ушла из шоу-бизнеса после скандала с Киркоровым

Продюсер Лободы Нателла Крипивина больше не будет работать с певицей. Об этом она сообщила в соцсети после грубой перепалки с Филиппом Киркоровым.

Все началось с того, что Крапивина иронично прокомментировала образ артиста на премии Муз ТВ, куда артист заявился под ручку с Давой и в окружении десятка полуобнажённых мужчин. «...раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки», — написала она к посту блогера, на котором запечатлены Киркоров и Дава.

Артиста возмутила позиция Крапивиной. Он записал видеообращение, где высказал свое мнение о работе продюсера.

«Особенно дико слышать от современного человека, который отвергает любые формы гомофобии, трансфобии и дискриминации, ущемление гражданской свободы. Вот это — лютый прошлый век. Расчленить меня на шашлыки? А оскорбления и угрозы в соцсетях? Нателла, тебе явно нужен фак-чекер, который будет твои посты сверять с текущим этическим кодексом», — сказал Киркоров.

После этого в Instagram-аккаунте Нателлы Крапивиной появился пост о том, что она покидает шоу-бизнес.

«Все бесконечное конец свой обретает… С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», — написала Крапивина.