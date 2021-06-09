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Продюсер Лободы ушла из шоу-бизнеса после скандала с Киркоровым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lobodaofficial, instagram.com/lobodaofficial

Продюсер Лободы Нателла Крипивина больше не будет работать с певицей. Об этом она сообщила в соцсети после грубой перепалки с Филиппом Киркоровым.

Все началось с того, что Крапивина иронично прокомментировала образ артиста на премии Муз ТВ, куда артист заявился под ручку с Давой и в окружении десятка полуобнажённых мужчин. «...раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки», — написала она к посту блогера, на котором запечатлены Киркоров и Дава.

Артиста возмутила позиция Крапивиной. Он записал видеообращение, где высказал свое мнение о работе продюсера.

«Особенно дико слышать от современного человека, который отвергает любые формы гомофобии, трансфобии и дискриминации, ущемление гражданской свободы. Вот это — лютый прошлый век. Расчленить меня на шашлыки? А оскорбления и угрозы в соцсетях?  Нателла, тебе явно нужен фак-чекер, который будет твои посты сверять с текущим этическим кодексом», — сказал Киркоров.

После этого в Instagram-аккаунте Нателлы Крапивиной появился пост о том, что она покидает шоу-бизнес.

«Все бесконечное конец свой обретает… С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», — написала Крапивина.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

Tanatholog

Это малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...

ponhik78

Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...

all busy

Все правильно ППС-ник сделал, не нравится Азербайджанской общественности Российские законы - кто вас...

ponhik78

Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.
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