Аналитики назвали самую востребованную новую профессию

Врачи телемедицины стали самой востребованной новой профессией в 2021 году, выяснили аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру».

По данным исследователей, спрос на врачей телемедицины за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров – почти в 10 раз. Врачам предлагают зарплаты до 130 тысяч рублей.

Также растет спрос на специалистов в области экологии, специалистов навигации и строительства в условиях Арктики и робототехников.

Кроме того, востребованными остаются такие новые профессии, как пилот дронов , специалист по кибербезопасности, инженер 3D-печати, дизайнер и архитектор виртуальной реальности.