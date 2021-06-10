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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Аналитики назвали самую востребованную новую профессию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Врачи телемедицины стали самой востребованной новой профессией в 2021 году, выяснили аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру».

По данным исследователей, спрос на врачей телемедицины за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров – почти в 10 раз. Врачам предлагают зарплаты до 130 тысяч рублей.

Также растет спрос на специалистов в области экологии, специалистов навигации и строительства в условиях Арктики и робототехников.

Кроме того, востребованными остаются такие новые профессии, как пилот дронов , специалист по кибербезопасности, инженер 3D-печати, дизайнер и архитектор виртуальной реальности.

Тема: Делаем карьеру
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Экономика #Рынок труда #Здоровье
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Топ комментариев

ponhik78

Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...

Tanatholog

Это малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...

ponhik78

Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.

BadBoy91

ДА ЭТИ ПОДАЧКИ ДАЖЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТ, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДОПАРТИИ....
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