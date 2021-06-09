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SWIFT заверила ЦБ в отсутствии планов отключать Россию

Источник:
ТАСС
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Фото: © Банк России

SWIFT не планирует отключать Россию от системы, поскольку это всем не выгодно, заявил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов в ходе выступления в Госдуме.

Также, выступая в Госдуме, о возможном отключении страны от системы SWIFT высказалась первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Так, по ее словам, регулятор пока не видит рисков реализации подобного сценария.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против «Северного потока — 2», Росатома, «русских олигархов», а также к отключению РФ от системы SWIFT в случае «вторжения на Украину». Тема отключения России от SWIFT регулярно поднимается в Брюсселе в периоды обострения отношений с РФ в последние годы.

Впервые Европарламент выступил с призывом отключить РФ от системы межбанковских расчетов в 2014 году в резолюции, принятой после воссоединения Крыма с Россией. Подобные призывы в это же время звучали и от законодателей в США.

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