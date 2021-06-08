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Россия пожаловалась УЕФА на украинскую форму

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФС Александр Дюков
Президент РФС Александр Дюков
Фото: © ПАО «Газпром нефть»

Российский футбольный союз обратился в УЕФА из-за формы, в которой сборная Украины собирается выступать на чемпионате Европы по футболу, сообщает пресс-служба РФС.

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания», — говорится в сообщении.

РФС полагает, что футбол — это спорт, который должен оставаться вне политики. При этом согласование украинской формы создает прецедент, из-за которого на следующем крупном турнире другие страны также могут использовать свою экипировку для политических высказываний

Ранее Украинская ассоциация футбола представила форму сборной Украины, в которой команда будет выступать на Евро-2020. На груди игроков размещена карта страны вместе с Крымом. Также на форме размещены лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».

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