Россия пожаловалась УЕФА на украинскую форму

Российский футбольный союз обратился в УЕФА из-за формы, в которой сборная Украины собирается выступать на чемпионате Европы по футболу, сообщает пресс-служба РФС.

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания», — говорится в сообщении.

РФС полагает, что футбол — это спорт, который должен оставаться вне политики. При этом согласование украинской формы создает прецедент, из-за которого на следующем крупном турнире другие страны также могут использовать свою экипировку для политических высказываний

Ранее Украинская ассоциация футбола представила форму сборной Украины, в которой команда будет выступать на Евро-2020. На груди игроков размещена карта страны вместе с Крымом. Также на форме размещены лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».