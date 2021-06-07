Скелет «русалки» обнаружили на пляже

Женщина в Британии нашла на пляже английского графства Мерисайд скелет существа, похожего на сказочную русалку.
Кристи Джонс отправилась на пикник с детьми, молодым человеком и друзьями. Компания заметила на песке загадочный скелет, у которого был рыбий хвост и ребра, похожие на человеческие, пишет издание Daily Record.
Британка отметила, что сразу заметила поразительное сходство найденных останков с русалкой. Местные эксперты не смогли идентифицировать обнаруженное существо, однако предположили, что речь идет о вынесенной на берег крупной рыбе.
Фотография находки в соцсетях вызвала ожесточенные споры пользователей, но происхождение скелета пока остается загадкой. Некоторые посчитали, что останки могут принадлежать небольшому дельфину или тюленю.
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