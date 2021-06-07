НАВЕРХ
Актуальная тема
На грани науки
Актуальная тема
На грани науки
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Скелет «русалки» обнаружили на пляже

Источник:
Sibnet.ru
309 1
Фото: TaylorAlexander32 / CC BY-SA 4.0

Женщина в Британии нашла на пляже английского графства Мерисайд скелет существа, похожего на сказочную русалку.

Кристи Джонс отправилась на пикник с детьми, молодым человеком и друзьями. Компания заметила на песке загадочный скелет, у которого был рыбий хвост и ребра, похожие на человеческие, пишет издание Daily Record.

Британка отметила, что сразу заметила поразительное сходство найденных останков с русалкой. Местные эксперты не смогли идентифицировать обнаруженное существо, однако предположили, что речь идет о вынесенной на берег крупной рыбе.

Фото: © Liverpool Echo

Фотография находки в соцсетях вызвала ожесточенные споры пользователей, но происхождение скелета пока остается загадкой. Некоторые посчитали, что останки могут принадлежать небольшому дельфину или тюленю.

Тема: На грани науки
Астрофизик призвал заключить договор с инопланетянами
Военные обнаружили под водой аномальные объекты
НЛО «перехватил» пассажирский авиалайнер в небе США
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские туристы застряли на острове на алтайской реке
Строители ЛДС в Новосибирске спасут ласточек
Власти Бурятии усилили коронавирусные ограничения
Кузбасский силач попытается сдвинуть «чертово колесо»
Самое популярное
Первые отзывы на фильм «Круэлла» с Эммой Стоун появились в Сети
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Победительница «Холостяка» рассказала об отдыхе с Тимати
Актер из сериала «Тень и кость» исполнил кавер на песню из «Друзей»
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин денонсировал Договор по открытому небу
Россиянам закроют «лазейку» для полетов за границу
МИД посчитал санкции против России «вечными»
Россия заменила нефть оружием
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

ponhik78

Интересно, хотя бы у трети из этих 2000 подписавшихся российское гражданство есть? А то если судить по...

Anatoliy5412

эти 2000 вся диаспора азербайджанская в Новосибирске, или самые умные? Для умных Баку есть. Чего в Сибири...

cre

А почему Путину, а не в суд?Разве у Путина есть право наказывать граждан?

Иркут 69

Что толку обсуждать, когда ситуация не только не решается, но и усугубляется...
Sibnet.Ru