Скелет «русалки» обнаружили на пляже

Женщина в Британии нашла на пляже английского графства Мерисайд скелет существа, похожего на сказочную русалку.

Кристи Джонс отправилась на пикник с детьми, молодым человеком и друзьями. Компания заметила на песке загадочный скелет, у которого был рыбий хвост и ребра, похожие на человеческие, пишет издание Daily Record.

Британка отметила, что сразу заметила поразительное сходство найденных останков с русалкой. Местные эксперты не смогли идентифицировать обнаруженное существо, однако предположили, что речь идет о вынесенной на берег крупной рыбе.

Фото: © Liverpool Echo

Фотография находки в соцсетях вызвала ожесточенные споры пользователей, но происхождение скелета пока остается загадкой. Некоторые посчитали, что останки могут принадлежать небольшому дельфину или тюленю.