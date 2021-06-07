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Новосибирские туристы застряли на острове на алтайской реке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС по Республике Алтай

Пожарные села Чемал в Республике Алтай и местные жители помогли туристам из Новосибирска, застрявшим на острове из-за подъема уровня воды в Катуни, сообщает МЧС региона.

Сообщение к спасателям поступило накануне вечером на единый телефон вызова экстренных служб 112. Выяснилось, что в Чемальском районе в 15 километрах от села Чемал в сторону села Куюс из-за подъема воды в Катуни трое туристов из Новосибирска с собакой оказались отрезанными на острове в пойме реки.

Они отдыхали в этом месте уже три дня, ночью поднялась вода и самостоятельно переправиться на берег они не могли, просили о помощи. В 22.20 часа туристов эвакуировали пожарные. Состояние здоровья туристов было удовлетворительным, в медицинской помощи они не нуждались.

При этом для эвакуации местный индивидуальный предприниматель Константин Шмальц предоставил рафт. Он не первый раз помогает пожарным в поиске и спасении людей, а также в других мероприятиях, где требуется помощь на воде.

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