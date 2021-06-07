МИД посчитал санкции против России «вечными»

Режим санкций против России будет вечным, спрогнозировал заместитель министра иностранных дел Александр Панкин на выступлении в Госдуме.

«Режим санкций был всегда, и он останется навсегда. Давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных и нормативных актах и американских, и других государств, "открутить" назад будет невозможно», — сказал дипломат.

По словам Панкина, западные страны уже распланировали дополнительные ограничительные меры против России, которые могут быть задействованы при необходимости. Тем самым Запад делает ставку на международную изоляцию российского государства.

Последний раз санкции против России вводили в середине апреля, соответствующие документы подписал президент США Джозеф Байден. Он призвал показать Москве, что Россия понесет «стратегические и экономические издержки за свои «дестабилизирующие действия».