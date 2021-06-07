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Число розничных рынков в России вырастет в два раза

Источник:
ТАСС
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Фото: Sibnet.ru

Количество рынков в России за ближайшие два-три года должно вырасти в два раза, но это уже будут рынки нового формата, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Я считаю, если мы сейчас примем закон о рынках, то в коротком периоде времени оно [число рынков] должно вырасти, за два-три года, в два раза», — цитирует ТАСС Евтухова.

Но, по его словам, это будут рынки в новом формате. «Они должны быть абсолютно комфортными, иметь приличный внешний вид, соответствовать всем требованиям по санитарной безопасности, эпидемиологической и так далее», — пояснил замминистра.

При этом Евтухов отметил, что число рынков будет зависеть от спроса потребителей. «Если их раньше было шесть тысяч, а стало меньше тысячи, то, наверное, эти шесть тысяч были ранее востребованы», — сказал он.

По мнению замминистра, новые рынки будут интересны инвесторам. «Я думаю, что при устранении избыточных ограничений будет немалое количество управляющих компаний, которые захотят инвестировать в рыночную торговлю», — сказал Евтухов.

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