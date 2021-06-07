США заявили о готовности к сотрудничеству с Россией

Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным «прямо и откровенно» расскажет, чего ожидать от Соединенных Штатов, если приписываемые Москве «агрессивные действия» будут продолжаться, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Президент Байден встретится с президентом Путиным через неделю, невзирая на эту агрессию, эти хакерские атаки. Это необходимо для того, чтобы прямо и четко сказать ему, чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении нас продолжатся», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его словам, Байден намерен обсудить с Путиным возможности совместного укрепления международной безопасности, а также стратегическую стабильность и контроль над вооружениями.

«Мы бы предпочли более стабильные отношения с Россией. Есть вещи, которые мы можем делать вместе, которые будут способствовать укреплению безопасности нашего народа, российского народа, народов всего мира, стратегической стабильности, контроля над вооружениями», — сказал Блинкен, назвав «встречу двух президентов лицом к лицу лучшим способом» обсудить эти вопросы.

Блинкен при этом не стал говорить, испытывает ли он оптимизм по поводу будущей встречи двух лидеров. «Это будет испытанием данного предложения о более стабильных отношениях между двумя государствами. Я не могу сказать, насколько оптимистично я настроен в отношении результатов этого испытания, но его важно провести», — отметил госсекретарь.

«Мы готовы, если Россия решит продолжить безрассудные и агрессивные действия, мы готовы иметь дело с этим, как уже было. С другой стороны, если она выберет другой курс, мы готовы к взаимодействию», — пояснил глава Госдепа.