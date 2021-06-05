Льготную ипотеку продлили на год

Президент России Владимир Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки еще на год — до 1 июля 2022 года. При этом ключевые параметры программы скорректируют.

Так, ставка вырастет до 7%, а предельная сумма кредита снизится и станет единой для всех регионов России — 3 миллиона рублей. Ранее максимальная сумма кредита в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляла 12 миллионов рублей, в других регионах — 6 миллионов рублей.

Семейная льготная ипотека по ставке 6% будет предоставляться на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Ранее ставка составляла 5%, а кредиты были доступны семьям с двумя и более детьми.

В конце апреля 2020 года в качестве меры поддержки спроса на жилье и повышения его доступности была запущена программа кредитования покупки жилья всего под 6,5%. Изначально она была рассчитана до 1 ноября 2020 года, но в итоге ее продлили до 1 июля 2021 года.

К середине апреля 2021 года в рамках программы было выдано около 450 тысяч кредитов на 1,3 триллиона рублей. В некоторых регионах спрос существенно превысил предложение, в результате наблюдался рекордный за последние годы рост цен на жилье.