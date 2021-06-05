НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Льготную ипотеку продлили на год

Источник:
РБК
344 1
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки еще на год — до 1 июля 2022 года. При этом ключевые параметры программы скорректируют.

Так, ставка вырастет до 7%, а предельная сумма кредита снизится и станет единой для всех регионов России — 3 миллиона рублей. Ранее максимальная сумма кредита в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляла 12 миллионов рублей, в других регионах — 6 миллионов рублей.

Семейная льготная ипотека по ставке 6% будет предоставляться на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Ранее ставка составляла 5%, а кредиты были доступны семьям с двумя и более детьми.

В конце апреля 2020 года в качестве меры поддержки спроса на жилье и повышения его доступности была запущена программа кредитования покупки жилья всего под 6,5%. Изначально она была рассчитана до 1 ноября 2020 года, но в итоге ее продлили до 1 июля 2021 года.

К середине апреля 2021 года в рамках программы было выдано около 450 тысяч кредитов на 1,3 триллиона рублей. В некоторых регионах спрос существенно превысил предложение, в результате наблюдался рекордный за последние годы рост цен на жилье.

Еще по теме
Аренда дач стала дороже в Новосибирской области
Квартиры на «вторичке» подорожали в Новосибирске на 13%
Не только для туристов: как выбрать жилье в Симферополе
Чиновники в Улан-Удэ признали 12 домов аварийными втайне от жильцов
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Арестованы участники конфликта с новосибирским автоинспектором
Забайкальский край пострадал от паводка
Девушка из Новосибирска поборется в финале шоу «Ты—Топ-модель на ТНТ»
Житель Тувы заразился сибирской язвой
Самое популярное
Ученые воссоздали облик древних воинов с плато Укок
Определились все пары четвертьфиналистов на ЧМ по хоккею
Первые отзывы на фильм «Круэлла» с Эммой Стоун появились в Сети
Тилль Линдеманн выпустил жуткий клип «Я ненавижу детей»
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
5 июня 14:15
(МСК)
США
Канада
5 июня 18:15
(МСК)
Финляндия
Германия
Весь календарь
Последние матчи
3 июня 20:15
(МСК)
Финляндия 1
Чехия 0
3 июня 20:15
(МСК)
Россия 1
Канада 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Magicc — 105 баллов
  • Wolf-Kris — 105 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 103 баллa
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
22
Девочка-подросток пойдет под суд за срыв плакатов «Бессмертного полка»
22
США призвали Россию разобраться с хакерами на своей территории
21
Байден поставит перед Путиным вопрос о правах человека в России
20
Россия выдала Белоруссии новый кредит
16
Медведев заявил об усталости России от конфликта с Западом
Sibnet.Ru