Евро-2020: когда и с кем сыграет Россия

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Чемпионат Европы по футболу — 2020, отложенный на год из-за коронавируса, начинается 11 июня. Задача-минимум для сборной России — выйти из группы. С кем и когда сыграют российские футболисты?
В финальном турнире Евро-2020 примут участие 24 сборные, которые разбиты на шесть групп по четыре команды в каждой. Сборные, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучших команды из тех, что станут третьими, выходят в 1/8 финала. Дальше все проходит по классической системе с выбыванием.
Сборная России попала в группу B. Ее соперниками будут Бельгия, Дания и Финляндия.
Расписание матчей сборной России на Евро-2020
12 июня, суббота
Россия — Бельгия — 22.00 мск
Где смотреть трансляцию: «Россия 1»
16 июня, среда
Россия — Финляндия, 16.00 мск
Где смотреть трансляцию: Первый канал
21 июня, понедельник
Россия — Дания, 22.00 мск
Где смотреть трансляцию: Первый канал