Евро-2020: когда и с кем сыграет Россия

Чемпионат Европы по футболу — 2020, отложенный на год из-за коронавируса, начинается 11 июня. Задача-минимум для сборной России — выйти из группы. С кем и когда сыграют российские футболисты?

В финальном турнире Евро-2020 примут участие 24 сборные, которые разбиты на шесть групп по четыре команды в каждой. Сборные, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучших команды из тех, что станут третьими, выходят в 1/8 финала. Дальше все проходит по классической системе с выбыванием.

Сборная России попала в группу B. Ее соперниками будут Бельгия, Дания и Финляндия.

Расписание матчей сборной России на Евро-2020

12 июня, суббота

Россия — Бельгия — 22.00 мск

Где смотреть трансляцию: «Россия 1»

16 июня, среда

Россия — Финляндия, 16.00 мск

Где смотреть трансляцию: Первый канал

21 июня, понедельник

Россия — Дания, 22.00 мск

Где смотреть трансляцию: Первый канал