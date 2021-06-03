Чубайс призвал превратить Россию в великую водородную державу

Россия имеет возможность сохранить статус великой энергетической державы за счет переориентации с экспорта нефти и природного газа на экспорт водорода, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс.

«То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — цитирует ТАСС Чубайс.

Он призвал не упустить шанс использовать для поставок водорода на мировой рынок мощности действующей газотранспортной системы. «У нас такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто. Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении», — сказал он.

Ранее о намерении расширять присутствие на водородном рынке заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов. Он сказал, что перед Россией стоит «амбициозная задача» занять до 20% этого рынка.

«Мы живем в интересное время, время энергетической революции, и важно сразу занять устойчивую позицию и застолбить ее», — сказал министр.