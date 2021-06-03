Сибирский губернатор попал в топ «зеленых»

Эксперты составили рейтинг самых «зеленых» губернаторов, в топ-10 попал глава Красноярского края Александр Усс, а самым «неэкологичным» из сибиряков оказался губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Рейтинг глав регионов по работе с эко-повесткой в соцсетях представил Центр политконъюнктуры. Согласно данным исследования ВЦИОМ, большая часть россиян получают информацию о состоянии окружающей среды в своем регионе из соцсетей.

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург стали лидерами по количеству постов на эко-тематику, но это связано с большим количеством пользователей и высоким индексом проникновения соцсетей в столичных регионах.

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Седьмое место в рейтинге глав регионов досталось губернатор Красноярского края Александру Уссу. Также высокую позицию занял глава Иркутской области Игорь Кобзев – он оказался на 16 месте.

Ниже всех среди сибиряков, на 70 месте, расположился губернатор Томской области Сергей Жвачкин. А глава Алтайского края Виктор Томенко вошел в топ-10 глав регионов по количеству негативных упоминаний в контексте экологии.