Стивен Кинг назвал самый жуткий фильм

Знаменитый американский писатель-фантаст Стивен Кинг признался, что считает самым страшным фильмом «Ведьму из Блэр» 1999 года.

Кинг, который считается признанным мастером жанра хоррор, рассказал в интервью порталу Dread Central, что когда лента впервые вышла, он даже не смог досмотреть кино до конца из-за страха.

«Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть". На половине я не выдержал: "Выключите это! Это слишком жутко и странно», — сказал Кинг.

«Ведьма из Блэр» — малобюджетный фильм ужасов 1999 года, снятый любительскими камерами. Лента якобы составлена из материалов, отснятых тремя пропавшими студентами. В фильме отсутствуют спецэффекты, сцены насилия и музыкальное сопровождение.

Бюджет картины составил чуть больше 20 тысяч долларов, однако в прокате она собрала 250 миллионов долларов, что делает «Ведьму из Блэр» одним из самых успешных представителей независимого кинематографа.