НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Стивен Кинг назвал самый жуткий фильм

Источник:
Sibnet.ru
212 0
Фото: © Sibnet.ru

Знаменитый американский писатель-фантаст Стивен Кинг признался, что считает самым страшным фильмом «Ведьму из Блэр» 1999 года.

Кинг, который считается признанным мастером жанра хоррор, рассказал в интервью порталу Dread Central, что когда лента впервые вышла, он даже не смог досмотреть кино до конца из-за страха.

«Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть". На половине я не выдержал: "Выключите это! Это слишком жутко и странно», — сказал Кинг.

«Ведьма из Блэр» — малобюджетный фильм ужасов 1999 года, снятый любительскими камерами. Лента якобы составлена из материалов, отснятых тремя пропавшими студентами. В фильме отсутствуют спецэффекты, сцены насилия и музыкальное сопровождение.

Бюджет картины составил чуть больше 20 тысяч долларов, однако в прокате она собрала 250 миллионов долларов, что делает «Ведьму из Блэр» одним из самых успешных представителей независимого кинематографа.

Еще по теме
Фильм «Отец» с Хопкинсом появился в Wink
Мультфильм «Три кота» появится в кинотеатрах
Павел Деревянко отказался от Голливуда из-за плохого английского
Кастинг для фильма с Кяро и Аксеновой пройдет в Томске
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ребенок выпал из окна детсада в Бийске
Пенсионеров на Алтае морили голодом в доме престарелых
Появилось эффектное видео сброса воды на Красноярской ГЭС
Полиция опровергла информацию о вооруженных иностранцах в Мошково
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Определились все пары четвертьфиналистов на ЧМ по хоккею
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
3 июня 16:15
(МСК)
США
Словакия
3 июня 16:15
(МСК)
Швейцария
Германия
Весь календарь
Последние матчи
1 июня 20:15
(МСК)
Россия 6
Беларусь 0
1 июня 20:15
(МСК)
Германия 2
Латвия 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Tavgaj — 99 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 99 баллов
  • Magicc — 97 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Самое обсуждаемое
30
Евросоюз предложил Белоруссии деньги за смену власти
30
Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко
27
Парень, раненный полицейским, умер в новосибирской больнице
26
Одноразовая пластиковая посуда исчезнет из России
25
Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным в мире
Sibnet.Ru