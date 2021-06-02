Девушку на электросамокате оштрафовали за езду без прав

Девушка, попавшая в ДТП на электросамокате в Екатеринбурге, будет оштрафована за езду без прав, сообщила пресс-служба городской ГИБДД.

По данным ведомства, 20-летняя девушка на электросамокате столкнулась с автомобилем Lada Vesta. В момент ДТП она двигалась по тротуару справа налево по ходу движения машины. В результате девушка получила ушибы и была госпитализирована. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Сотрудники полиции установили, что ее самокат имеет электродвигатель максимальной мощностью более 0,35 кВт, а значит, является транспортным средством. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» таким электросамокатом можно управлять только с правами категории М.

Водители таких электросамокатов обязаны соблюдать правила дорожного движения, так же, как и водитель мототранспорта. В результате в отношении девушки было возбуждено дело по части 1 статьи 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Ей грозит от 5 тысяч до 15 тысяч рублей штрафа. Также на нее составили протокол за движение на электросамокате по тротуару. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 2 тысяч руб.

По словам девушки, электросамокат она приобрела два года назад, чтобы ездить на работу. В момент ДТП она двигалась на первой передаче со скоростью 15 километров в час. Об обязательном наличии прав для управления электросамокатом она не знала.