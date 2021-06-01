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Sony анонсировали встречу Человека-пука и Венома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Columbia Pictures; Marvel Entertainment; Laura Ziskin Productions; Sony Pictures Releasing?!

Человек-паук и Веном встретятся на одном экране, а еще Питер Паркер сразится со Зловещей шестёркой – группой своих давних врагов из комиксов, сообщил Президент Sony Pictures Motion Picture Group Санфорд Панич.

«Мы действительно не думаем о наших 900 персонажах как о «Вселенной Паука». У нас есть вселенная Marvel. Количество персонажей у нас есть – ну, подождите, пока вы не увидите следующего «Венома». Вы не пропустите Человека-паука. Будет здорово, если они встретятся, правда?» – сказал он в интервью Variety.

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При этом известно, что третий «Человек-паук» с головой погрузится в мультивселенную и покажет персонажей из более ранних фильмов Sony «Человек-паук», в которых снимались Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Альфред Молина, например, ранее говорил, что цифровые технологии помогут ему в этом фильме выглядеть точно так же, как во втором «Человеке-пауке» 2004 года.

При этом подразумевается, что все, что происходит в «Нет пути домой», может позволить герою Тома Холланда жить в фильмах Sony, а также каким-то образом быть частью киновселенной Marvel, которой занимается Disney. Но при этом «Нет пути домой» – это последний фильм в нынешнем соглашении Disney и Sony, по которому они разделили права на персонажа. При этом Панич не сказал ничего конкретного про будущее Питера Паркера в этих двух вселенных.

Он также порассуждал о планах по созданию Зловещей шестёрки и добавил: «Было бы очень круто, да?». Первым шагом к тому, чтобы собрать эти отвратительные полдюжины вместе, может стать создание фильма «Крэйвен». Он выйдет 13 января 2023 года. Главную роль сыграет Аарон Тейлор-Джонсон, режиссёром выступит Джей Си Чендор.

По словам Панича, у Sony есть есть свой план развития вселенной, однако подробности об этом пообещал раскрыть только после выхода третьего фильма про Паука, релиз фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в России запланирован на 16 декабря 2021 года. А второй «Веном» выйдет 16 сентября 2021 года.




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