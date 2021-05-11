Главного злодея показали в дебютном трейлере второго «Венома»

Опубликован первый дебютный трейлер второго «Венома», который стартует в кинотеатрах 16 сентября.

По сюжету, Эдди Брок и дальше живет со своим симбиоотом на Земле. Главную роль в продолжении фильиа 2018 года вновь сыграл Том Харди. Также в ролях Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Рейд Скотт и Наоми Харрис.

Мирную жизнь Эдди нарушит сбежавший маньяк Клетус Кэседи, обладающий злобным и жестоким симбиотом. Эту роль сыграет Вуди Харрельсон.

Подчеркивается, что картина выйдет только на больших экранах, одновременной премьеры на стриминговых сервисах не запланировано. Одновременно с трейлером в социальных сетях вышел постер с «Веномом».