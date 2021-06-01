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Путин назвал идеальную российскую семью

Источник:
«Россия 24»
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Фото: © Sibnet.ru

Основой будущего России является многодетная семья, заявил президент Владимир Путин на встрече с россиянами, награжденными орденом «Родительская слава».

«Семья, в которой много детей, — это основа будущего России, это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа», — сказал глава государства в ходе торжественного мероприятия.

Путин призвал региональные и местные власти расширять локальные программы поддержки семей, в первую очередь многодетных, а также «оперативно реагировать на их проблемы и запросы».

Ранее 1 июня Общественная палата предложила правительству ввести дополнительные выплаты многодетным семьям — так называемый отцовский капитал. Предложенная программа предусматривает разовую помощь в размере 639,4 тысяч рублей, а также ежемесячные выплаты.

Кроме того, властям предложили ввести для многодетных семей особый режим налогообложения с пониженной ставкой, а семьи с пятью и более детьми вообще освободить от уплаты налогов.

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