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Путин дал старт серийному производству Aurus

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин дал старт серийному производству машин Aurus Senat на заводе в Елабуге.

Глава государства отметил, что впервые в истории России фактически с нуля создана целая линейка автомобилей представительского класса. Он также подчеркнул, что все участники проекта справились со своей работой.

«Вы хорошо знаете, какая большая работа предшествовала сегодняшнему торжественному событию, в нее были вовлечены тысячи специалистов — инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны», — подчеркнул он.

Путин назвал Aurus достойной, качественной машиной, напомнив, что он лично протестировал новинку. Кроме этого, открытие производственной площадки в Татарстане станет еще одним стимулом для развития региона, отметил глава государства.

«Рассчитываем, что серийный выпуск Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке. Даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции», — добавил Путин.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс в рамках проекта «Кортеж». В линейке представлены седан, лимузин, минивэн и внедорожник. Стоимость Aurus Senat в базовой комплектации — 18 миллионов рублей.

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