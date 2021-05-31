Масочный режим продлили в Новосибирской области

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Масочный режим продлили до 30 июня в Новосибирской области, при этом новосибирцам разрешат массово смотреть матчи чемпионата Европы, сообщает правительство региона.
Новосибирцы продолжать носить маски до 30 июня, а пожилым людям старше 65 лет надо будет соблюдать режим самоизоляции.
При этом правительство региона одобрило изменения, которые касаются организации и функционирования зон публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. На них будут действовать более мягкие правила, например, не надо будет соблюдать социальную дистанцию.
ponhik78Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!
Тазик квашеной капустыТакие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...
Тазик квашеной капустыХохлы продолжают жить в своём манямирке?Ну и пусть там и живут, невменяемые.
pepelmetalЗа что его садить, избавил общество от преступника)