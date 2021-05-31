Масочный режим продлили в Новосибирской области

Масочный режим продлили до 30 июня в Новосибирской области, при этом новосибирцам разрешат массово смотреть матчи чемпионата Европы, сообщает правительство региона.

Новосибирцы продолжать носить маски до 30 июня, а пожилым людям старше 65 лет надо будет соблюдать режим самоизоляции.

При этом правительство региона одобрило изменения, которые касаются организации и функционирования зон публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. На них будут действовать более мягкие правила, например, не надо будет соблюдать социальную дистанцию.