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Масочный режим продлили в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Масочный режим продлили до 30 июня в Новосибирской области, при этом новосибирцам разрешат массово смотреть матчи чемпионата Европы, сообщает правительство региона.

Новосибирцы продолжать носить маски до 30 июня, а пожилым людям старше 65 лет надо будет соблюдать режим самоизоляции.

При этом правительство региона одобрило изменения, которые касаются организации и функционирования зон публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. На них будут действовать более мягкие правила, например, не надо будет соблюдать социальную дистанцию.

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Новосибирск #Город
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Топ комментариев

ponhik78

Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!

Тазик квашеной капусты

Такие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...

Тазик квашеной капусты

Хохлы продолжают жить в своём манямирке?Ну и пусть там и живут, невменяемые.

pepelmetal

За что его садить, избавил общество от преступника)
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