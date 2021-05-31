Шесть школьных туалетов получили звания худших в России

Производитель Domestos определил победителей конкурса «Школьная программа 2021», выбрав шесть худших школьных туалетов в России. Победителям туалетного конкурса сделают ремонт, а финалисты получат годовой запас чистящих средств, сообщила компания на сайте.

Конкурс объявили в мае. Условия были простыми — прислать фото в качестве доказательства, что именно этот школьный туалет худший в России. Самым ужасным туалетам производитель чистящего средства пообещал сделать ремонт, а финалистам обеспечить запас чистящих средств на год.

За несколько дней пользователи прислали десятки фотографий школьных туалетов, стремясь одержать победу. Почти на всех фотографиях — оббитый кафель, обшарпанный пол, унитазы без крышек, старые сливные бачки. В некоторых учебных заведениях вместо унитазов — дырки в полу.

Заявились на конкурс туалетов и пользователи из Сибири. Так, родители школы № 19 с углубленным изучением отдельных предметов из Кемерова выразили уверенность, что дети в ближайшем будущем смогут увидеть современные туалеты. Ученики лицея №73 в Барнауле заявили, что их учебное заведение — лучшее, а туалет в нем — нет. «Очень надеемся на ремонт», — подписали фото пользователи.

Туалет в школе №32 в Улан-Удэ нуждается, по словам участников конкурса, в капитально ремонте, но делали там только косметический. То же самое в школе №27 Красноярска. Пользователи из Новосибирска считают, что в школе №179 «нет условий для того, чтобы дети спокойно и комфортно могли сходить в туалет».

Пользователи отправили на конкурс более 130 фотографий, но в финал вышли 65 туалетов, а из них выбрали шесть победителей. Это школа №1 в Гусь-Хрустальном, лицей №44 в Чебоксарах, школа №19 Междуреченске, сельская школа в станице Елизаветинская, школа №103 Советского района Волгограда, школа №6 в Нефтекамске.

Победителям компания сделает ремонт в туалетах, а финалисты получат годовой запас чистящих средств.